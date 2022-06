Matam : Des responsables de Bby accablent Me Malick Sall

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juin 2022

Suite à l'annonce de la création du mouvement CACEAM, sous la houlette du Ministre de la justice, les responsables politiques de la commune de Matam prennent acte et se démarquent de cette démarche. Selon ces derniers, l'heure n'est pas à la division plutôt à l'unité de toutes les forces politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar pour une majorité parlementaire. Le mouvement CACEAM officialisé ce 22 mai 2022, hante le sommeil des responsables politiques du département de Matam. Ce cadre regrouperait 42% des votants des 10 communes du département de Matam comptabilisés lors des dernières élections lo- cales.



Selon Rewmi, le porte-parole des partisans de Farba Ngom, Ousseynou Kane, Directeur général du bureau opérationnel de suivi PSE, considère ces propos fallacieux. “Contrairement à ce qui est avancé, le CACEAM est en réalité une coquille vide qui ne représente même pas 5% des 42% annoncés puisque dépouillé des responsables de premier plan”, peste le porte-parole. Comment des gens qui n'ont pas dépassé un seul conseiller dans leurs communes respectives peuvent revendiquer 42% des suffrages ? S'interroge-t-il. Poursuivant, il réaffirme l'engagement des partisans auprès du président Macky Sall. Avant de rappeler que la coalition Bby était sortie en 2012 avec une victoire éclatante de 93% à Matam, Kanel et Ranerou.

Ndèye Fatou Kébé