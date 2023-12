Matam: Les leaders de Bby en tournée des solutions

Depuis quelques jours, le département de Matam accueille les ténors de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, dans le cadre d’une tournée des solutions pour certains et économiques pour d’autres. Avec à sa tête, le député maire des Agnam, Farba Ngom, la délégation, composée entre autres, du ministre Moussa Bocar Thiam, du Directeur de la SN-APS, Thierno Ahmadou Sy, du conseiller du président de la République et maire de la commune de Nabadji Civol, a annoncé une enveloppe de 500 millions de francs Cfa destinée à soutenir les populations de ce département, relate "Le Témoin".



A chaque étape, les membres de la délégation notent les doléances et promettent d’y apporter des solutions. C’est le cas à Thilogne, où Farba Ngom a décidé personnellement, d’enrôler 1000 personnes à la CMU, avec un grand nombre de jeunes, dont des charretiers, des conducteurs de moto Jakarta, d’éleveurs ou encore d’agriculteurs. Démarrée dimanche, la tournée va prendre fin vendredi. Toutes les grandes localités du département de Matam ont été visitées, notamment Ourossogui, Matam, Thilogne, Ogo, Nguidjilone.