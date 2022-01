Matam – Locales 2022 – Abdoul Doudou Ly promet une victoire écrasante de la coalition BBY dans la commune de Bokidiawe Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Janvier 2022 à 23:14 | | 0 commentaire(s)| Senescoop.net – En prélude des prochaines élections locales du 23 janvier 2022, le Directeur de l’ARTP et responsable politique dans la commune de Bokidiawé, Monsieur Abdoul Doudou Ly a tenu ce lundi 10 janvier 2022 une grande rencontre avec ses militants à Dakar. Ainsi avant de railler son fief Doumnga Ouro Alpha pour la campagne électorale, Monsieur Ly a rappelé ses troupes à se mobiliser pour la victoire de la Coalition Benno Book Yakaar dans la commune de Bokidiawé.



S’adressant à ses militants venus très nombreux, le directeur général de l’ARTP s’est félicité de la grande mobilisation des jeunes et des femmes avant de faire un bilan général de ses réalisations dans la commune de Bokidiawé notamment dans son village natal Dounga Ouro Alpha. En effet, Abdoul Doudou Ly a rappelé d’abord les efforts fournis au niveau de l’éducation avec la location d’appartements pour les étudiants, la récompense et l’accompagnement des meilleurs élèves des différents établissements scolaires de son village. Sur le plan de la santé, le directeur de l’ARTP a acheté des ambulances médicalisées pour le centre de santé avant de parler des journées de consultations médicales gratuites tenues récemment à Ouro Alpha et la campagne de sensibilisation contre la pandémie de la Covid-19.





Sur le plan social, Abdoul Doudou Ly a rappelé l’accompagnement dans les cérémonies religieuses notamment la Ziarra et le Maouloud. Monsieur Ly a aussi rappelé la pose de la première pierre du Centre Régional du contrôle de fréquence par le Président de la République Macky Sall. Il a annoncé par la même occasion la construction prochaine d’autres infrastructures comme le bureau de poste de Ouro Alpha, le lycée moderne et un centre de formation professionnel.





Après ce bilan élogieux, le Directeur de l’APR Abdoul Ly a appelé ses militants et sympathisants à redoubler d’efforts et de travailler pour la victoire écrasante de la coalition Benno Yakaar dans la commune de Bokidiawé. Monsieur Ly est revenu sur son choix de ne pas se présenter aux élections locales. Il a ainsi parlé en ces termes : « J’ai accepté le choix du Président de la République, c’est pour cette raison que je ne suis pas candidat et considérez que je suis candidat car nous travaillerons pour la victoire de Benno Book Yakaar dans la commune et surtout à Doumnga Ouro Aplha. Après son discours, les militants se sont engagés à battre campagne avec leur mentor et promettent une large victoire de BBY dans la commune de Bokidiawé.



Quelques images de la rencontre













Accueil Envoyer à un ami Partager