Matam : Sans eau ni structure sanitaire, Hamdallaye interpelle l’Etat Situé dans le département de Kanel, le village de Hamdallaye est une localité de 542 ménages et habité typiquement par des peuls, dont l’agriculture et l’élevage sont au centre du quotidien des populations. Dans cette partie de la commune de Haouré, l’eau potable est devenue rare avec l’absence d’un forage, ce qui pousse les habitants à consommer l’eau de puits, confie Oumar Sow, le chef de village de Hamdallaye.

Pas de case de santé, les résidents font des kilomètres pour se trouver une structure sanitaire à Semmé ou à Haouré. En plus des difficultés citées ci-dessus, la mobilité est devenue la principale doléance de la localité.



Très enclavé, Hamdallaye reste inaccessible surtout en période d’hivernage, avec la piste menant vers Semmé ou Haouré entourée par des marigots, des rivières et des eaux de ruissellement. Des villages comme Walel vivent le même calvaire. « Nous avons toujours voté pour le Président Macky Sall depuis 2012, mais nos responsables politiques nous regardent sans réagir et nous voulons que le Président Macky Sall s’occupe de notre situation », lance M. Sow. Electrifié en 2022, la plupart des maisons vivent aujourd’hui dans l’obscurité.



Ces tendances politiques qui bloquent l’avancée de certaines localités



Dans cette partie du département de Kanel, les tendances politiques font le malheur des uns et le bonheur des autres.



« Il suffit d’appartenir à la forte tendance pour voir ses doléances réglées dans l’immédiat », confirme le jeune Samba Bâ. Mais jusqu’à présent, certaines localités comme Hamdallaye n’arrivent pas à boire le liquide précieux, à se soigner chez elles, à se déplacer convenablement, sans difficultés et parfois même, à être en sécurité dans une zone où le chômage des jeunes est une réalité.



Récemment, c’est dans ce village que s’est produit un drame entre un cultivateur et un berger, occasionnant la mort du premier. Les populations demandent à l’Etat d’apporter une réponse à leurs préoccupations.













