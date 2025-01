Matam : Un appareil de prélèvement de données hydrauliques installé à Diamel

La Division hydrologie de la Direction de la gestion, de la planification des ressources en eau (DGRPE), a installé, mercredi, à Diamel, une station hydrométrique automatique, qui va transmettre des données en temps réel, dans le cadre du suivi normal des bassins fluviaux du Sénégal.



« L’installation de cet appareil entre dans le cadre du suivi normal de la gestion des ressources en eau au niveau des bassins fluviaux du Sénégal. Il vient renforcer les efforts des échelles luminométriques et va permettre de connaître les niveaux d’eau dans les différents cours », a expliqué Elimane Abdoul Fall, chef de la Division Hydrologie au sein de la DGPRE, à l’occasion de l’installation de cette station, à Diamel, dans la commune de Matam.



Elle permet, selon M. Fall, à travers les données reçues par la Division de l’Hydrologie, de maximiser et de renforcer les connaissances de l’autorité en matière de ressources en eau, afin de favoriser un développement durable.



« Ce dispositif va nous permettre de recueillir les données hydrauliques sur le bras du fleuve Diamel, comme nous envisageons d’installer des appareils automatiques un peu partout au Sénégal », a-t-il précisé.

Elimane Abdoul Fall a par ailleurs indiqué que la donnée en hydrologie est « un élément essentiel à partir duquel, on fait les prévisions et les planifications ». Elle permet aussi de « maîtriser un peu les formes actuelles de l’écoulement, à savoir les crues ».



Selon lui, cette station est « un outil d’aide à décision pour les autorités et permet d’anticiper sur les risques majeurs comme les inondations ».



La cote d’alerte du niveau du fleuve à Matam, est de 8 mètres. Actuellement, elle à un niveau très bas, à savoir 2 mètres 29.



Au mois d’octobre dernier, le niveau était de 8 mètres 90. Une situation qui avait causé des inondations dans des localités longeant le fleuve Sénégal.













Aps