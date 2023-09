Matam : Un déficit de plus de 500 enseignants noté (Officiel) Rédigé par leral.net le Lundi 25 Septembre 2023 à 20:30 | | 0 commentaire(s)|

La région de Matam cumule un déficit de plus de 500 enseignants cette année, a indiqué lundi l’adjoint au gouverneur, en charge du développement, Modou Thiam. »Au-delà des résultats excellents réalisés par l’Académie de Matam, nous sommes confrontés à un déficit d’enseignants. Cette année, la région de Matam a cumulé un déficit de plus de […] La région de Matam cumule un déficit de plus de 500 enseignants cette année, a indiqué lundi l’adjoint au gouverneur, en charge du développement, Modou Thiam. »Au-delà des résultats excellents réalisés par l’Académie de Matam, nous sommes confrontés à un déficit d’enseignants. Cette année, la région de Matam a cumulé un déficit de plus de 500 enseignants, et pourtant, nous parvenons a faire de bons résultats », a-t-il dit. M. Thiam intervenait à l’occasion d’un comité régional de développement (CRD) préparatoire de la rentrée scolaire 2023-2024. Pour cette rentrée, l’exécutif régional à invité les maires à accompagner la brigade régionale du service d’hygiène relativement aux opérations de désinfection des établissements scolaire. »Nous avons aussi demandé aux associations de parents d’élèves de participer aux opérations de nettoiement. Les associations sportives et culturelles (ASC) seront impliquées dans ces opérations », a fait savoir Modou Thiam. L’adjoint au gouverneur a également demandé un rapport concernant l’école de Nguidjilone, dans le Dandé Mayo Nord, qui a été touchée par des inondations. Il a promis qu’un document sera remis à l’autorité administrative pour des mesures à prendre. »L’objectif est de démarrer les cours le jeudi 5 octobre pour la rentrée sous le concept »Oubi tay diang tay », a-t-il souligné. APS



Source : Source : https://lesoleil.sn/matam-un-deficit-de-plus-de-50...

