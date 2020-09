Matam : Une dame de 45 ans et un garçon de 4 ans meurent foudroyés Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Septembre 2020 à 17:12 | | 0 commentaire(s)|

Deux personnes ont été tuées par la foudre à Matam. Trois autres s’en sont sorties avec des blessures. Diary Ba, 45 ans, épouse du chef de village de Médina Gallo et Yaya Mamadou Sow, un enfant de 4 ans, sont morts foudroyés pendant la dernière forte pluie. Circonstances… Ces deux victimes se trouvaient dans une case au village de Wendou Dioyi, commune de Ndendori, département de Kanel dans la partie silvo-pastorale du Ferlo. Rescapés La femme de 54 ans et deux de ses filles étaient plus chanceuses. Elles s’en sont sorties avec des blessures. Secours… Pour parcourir une distance de 50 Km, rejoindre le poste de santé le plus proche, celui de Sinthiou Banambé, les blessés et leurs secouristes sont restés 17 heures, a rapporté Rfm. Suffisant pour comprendre les dures conditions de déplacement dans cette zone du Ferlo coupée du reste du pays depuis la tombée de la première pluie.



Source : http://www.senemedia.com/annonce-30124-matam-une-d...

