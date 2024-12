Matam : la SAED va exploiter 4.000 hectares durant la nouvelle saison de production de riz, plus que le double de la précédente Rédigé par leral.net le Samedi 21 Décembre 2024 à 19:22 | | 0 commentaire(s)|

La Société d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) veut exploiter 4.000 hectares durant la campagne de contre-saison rizicole qui vient de démarrer, contre 1.672 hectares pour la saison précédente, a annoncé son directeur général adjoint, Paul Faye, vendredi, à Bow, dans la région de Matam (nord).



‘’Nos objectifs sont assez ambitieux. Il s’agit d’exploiter 4.000 hectares pour la culture du riz. Les producteurs se sont engagés à nous aider à atteindre cet objectif’’, a dit M. Faye lors d’une visite des installations de la SAED à Bow.



La campagne de contre-saison rizicole vient de démarrer dans un contexte où le gouvernement a lancé une nouvelle politique de souveraineté alimentaire, a-t-il fait remarquer.







Pour le bon déroulement de la campagne rizicole et la hausse des rendements, la SAED va ‘’lever les contraintes auxquelles les producteurs sont confrontés’’, a assuré son directeur général adjoint.



Il s’agira, selon Paul Faye, d’emblaver les rizières villageoises détruites par les inondations survenues récemment dans la zone.



‘’Un important programme d’accompagnement des riziculteurs est prévu’’, a-t-il ajouté.



M. Faye signale que les producteurs de riz du département de Kanel ont remboursé l’intégralité des sommes d’argent qui leur avaient été prêtées pour les aider à produire beaucoup de riz.



Ceux du département de Matam ont atteint un taux de remboursement de 76 %, selon lui.



‘’Nous invitons les producteurs de Matam à faire des efforts pour rembourser intégralement les prêts. C’est pourquoi nous avons demandé à la délégation régionale de la SAED d’aller sensibiliser les producteurs’’ à la nécessité de rembourser les fonds prêtés, a poursuivi Paul Faye.



Le Programme de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal, soutenu financièrement par la Banque mondiale et placé sous la tutelle du ministère de la Famille et des Solidarités, a offert des équipements agricoles aux producteurs de riz, selon le directeur général adjoint de la SAED.



APS







Source : Source : https://www.jotaay.net/Matam-la-SAED-va-exploiter-...

