Matar Bâ : « Le stade Olympique de Diamniadio va coûter plus de 155 milliards » Le ministre des Sports, Matar Bâ, a annoncé, samedi à Fatick, que le stade olympique de Diamniadio dont la pose de la première pierre est prévue le 20 février prochain, va coûter « plus de 155 milliards de francs CFA », soulignant que le financement destiné à cette infrastructure est déjà bouclé. Le Sénégal accueille les Jeux olympiques de la jeunesse, en 2022.

