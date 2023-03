Match Eliminatoire CAN 2023 : Sénégal bat Mozambique par 5 buts à 1 Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mars 2023 à 22:35 | | 0 commentaire(s)|

Et de trois victoires pour l’équipe nationale du Sénégal de football qui bat, ce vendredi à Diamniadio, le Mozambique par le score de 5 buts à 1. En route vers la Coupe d’Afrique des nations de football 2023, les Lions du Sénégal ont pris une bonne option sur le chemin vers la Côte d’Ivoire. Youssouph […] Et de trois victoires pour l’équipe nationale du Sénégal de football qui bat, ce vendredi à Diamniadio, le Mozambique par le score de 5 buts à 1. En route vers la Coupe d’Afrique des nations de football 2023, les Lions du Sénégal ont pris une bonne option sur le chemin vers la Côte d’Ivoire. Youssouph Sabaly, Sadio Mané, Boulaye Dia, Iliman Ndiaye, en première mi-temps, et puis Habib Diallo vers la fin du match, ont permis au Sénégal, premier du Groupe L, d’engranger un capital de confiance avant le match retour à Maputo.



Source : Source : https://lesoleil.sn/match-eliminatoire-can-2023-se...

