Match Sénégal / Côte d’Ivoire : supporters sénégalais et autorités ivoiriennes chantent la paix

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Janvier 2024

En prélude au match devant opposer le Sénégal à la Côte d’Ivoire ce lundi 29 janvier, au stade Charles Konan Banni de Yamoussoukro pour les 8e de finale de la Can, les supporters sénégalais ont organisé hier, vendredi 26 janvier, une rencontre pour remercier les ivoiriens de leur accueil et de leur hospitalité. A cet effet, « Allez Casa », « Lébou Gui » et le « 12e Gaïndé » ont mis de l’ambiance à l’esplanade de la Fondation Félix Houphouët Boigny à travers des tam-tams, des pas de danse et d’autres instruments. « On est là pour témoigner toute notre gratitude à l’endroit des populations de Yamoussoukro mais surtout de toute la Côte d’Ivoire.



Nous leur témoignons leur gratitude. Nous avons été agréablement surpris de la qualité de l’accueil, de l’hospitalité légendaire des ivoiriens, de leur sens de devoir et de responsabilité et de leur sens élevé de patriotisme », a fait savoir le président du 12e Gaïndé, Issa Laye Diop.



Selon lui, cela témoigne encore les liens fraternels entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal. « Dans 48h, le Sénégal affrontera la Côte d’Ivoire, je dirai que c’est un seul pays sous deux drapeaux différents. Certes, il y aura un vainqueur mais le vainqueur n’est rien d’autre que l’Afrique », dixit Issa Laye Diop. Pour sa part, le sous-préfet de Yamoussoukro, Yéo Dohogninnima a rassuré les sénégalais sur les dispositions prises pour assurer leur sécurité depuis le début de la Can. « Je suis là au nom du préfet pour porter un message de fraternité parce que depuis la nuit des temps, la Côte d’Ivoire et le Sénégal sont des pays frères.



Les dispositions sont prises pour assurer votre sécurité avant, pendant et après le match du lundi. La Côte d’Ivoire et le Sénégal fait un. Que ce soit la Côte d’Ivoire ou le Sénégal, le vainqueur sera toujours l’Afrique de l’Ouest. C’est ça la fraternité africaine.



La communauté des sénégalaise vivant en Côte d’Ivoire c’est l’une des meilleures communautés», a-t-il déclaré. La rencontre s’est tenue avec la présence des représentants de la délégation officielle du Sénégal mais aussi du président de l’Amicale des sénégalais de Yamoussoukro. Et dans perspective du match, la préfecture de Yamoussoukro organise ce samedi 27 janvier, une marche dans le but de raffermir les liens d’amitié et la fraternité entre les peuples sénégalais et ivoiriens.



SudQUotidien

Ndèye Fatou Kébé