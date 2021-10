Match Sénégal vs Namibie : les premiers lions arrivent en regroupement Rédigé par leral.net le Lundi 4 Octobre 2021 à 22:20 | | 0 commentaire(s)|







Les Lions du Sénégal qui doivent affronter la Namibie pour le compte de la troisième et la quatrième journée des éliminatoires du mondial Qatar 2021 commencent à arriver à l’Hôtel Radisson de Diamniadio, leur camp de base depuis ce lundi à midi.



Ils sont huit pour le moment dans la tanières ( Saliou Ciss, Habib Diallo, Ismaila Sarr, Moustapha Name, Mamadou Loum Ndiaye, Famara Diedhiou, Keita Baldé et Ibrahima Mbaye ) avant l’arrivée de leurs camarades prevue en début de soirée.



La séance d’entrainement qui était prévue ce lundi après-midi au stade Lat Dior de Thies, se fera finalement en Salle dans leur hôtel.



Le Sénégal joue la troisième journée des préliminaires de la Coupe du Monde Qatar 2021 contre la Namibie samedi 09 octobre 2021 à 19H00 au Stade Lat Dior de Thies.





Source : Source : https://www.exclusif.net/Match-Senegal-vs-Namibie-...

