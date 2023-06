Match amical: Le Sénégal s’impose devant le Brésil (4-2)

Le Sénégal s’est imposé, ce mardi 20 juin, devant le Brésil dans le cadre d’une rencontre amicale, à Lisbonne, sous le score de 4 buts à 2. Les champions d’Afrique se sont imposés devant l’une des meilleures nations de football au monde. Les hommes d’Aliou Cisse ont été pourtant menés au score. En effet, c’est […]

Les champions d’Afrique se sont imposés devant l’une des meilleures nations de football au monde. Les hommes d’Aliou Cisse ont été pourtant menés au score. En effet, c’est le Brésil qui a ouvert la marque à la 11 eme minute (Lucas Paqétta). Habib Diallo inscrit le but de l’égalisation à la 22 eme minute de jeu. Un but d’anthologie. Le Brésil va concéder un but contre son camp à la 52 eme minute. Sadio Mane inscrira deux buts, dont un sur penalty. Le deuxième but Brésilien a été inscrit par Marquinhos à la 58 eme minute.

O.B

