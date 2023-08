Match amical Sénégal-Algérie : la liste des Lions convoqués dévoilée, ce vendredi Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Août 2023 à 19:30 | | 0 commentaire(s)|

La liste des joueurs de l’équipe du Sénégal convoqués pour le match amical contre l’Algérie sera dévoilée, ce vendredi 1er septembre 2023, a annoncé un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, publiera, vendredi, la liste des joueurs convoqués pour le match amical, […] La liste des joueurs de l’équipe du Sénégal convoqués pour le match amical contre l’Algérie sera dévoilée, ce vendredi 1er septembre 2023, a annoncé un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, publiera, vendredi, la liste des joueurs convoqués pour le match amical, contre l’Algérie, prévu le 12 septembre 2023, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, indique un communiqué de la FSF. Et de préciser que cette rencontre entre le technicien sénégalais et la presse aura lieu à 10h00.



Source : Source : https://lesoleil.sn/match-amical-senegal-algerie-l...

Accueil Envoyer à un ami Partager