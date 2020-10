Match amical : le Sénégal s’incline devant le Maroc Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Octobre 2020 à 00:19 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal a eu du mal à s’imposer, ce vendredi, au complexe Moulay Abdellah de Rabat. La rencontre qui s’est soldée par une gifle marocaine (3-1), la plus lourde défaite de Cissé depuis qu’il est à la tête de la « Tanière ».



Tout au long du match, le Sénégal n’a pas beaucoup inquiété ses adversaires. L’équipe Marocaine par contre a très tôt montré ses intentions d’empocher les trois points de la victoire. Le Maroc marque son premier but à la 10e grâce à Selim Amallah sur un centre en retrait d’Achraf Hakimi. Après la pause, le Sénégal amène du sang neuf avec les entrées de Boulaye Dia, Sidy Sarr, Pape Abou Cissé, malgré cela, les Marocains restent dominants et inscrivent leur 2e but de la partie à la 71e, Youssef En-Nesyri, puis un 3e but de Youssef El-Arabi à la 86e. Ismaila Sarr sauve l’honneur à la 88e, sur un penalty. Actusen.sn

