Matériaux de construction : L’Ansd note une baisse de 0,5% en décembre 2023

En variation annuelle, les prix des matériaux de construction se sont contractés de 4,9%. Les prix des matériaux de base se sont repliés de 0,9% en rythme mensuel, sous l’effet de la baisse de ceux du fer à béton (-3,5%) et, dans une moindre mesure, du sable (-0,3%). Toutefois, les prix du ciment ordinaire sont restés stables sur la même période. En variation annuelle, les prix ont chuté de 7,6%. Le repli des prix des matériaux pour le revêtement des murs et sol (-0,5%) est consécutif à celui des prix des carreaux pour mur (-1,4%).



En comparaison à la période correspondante en 2022, les prix se sont contractés de 0,8%. Les prix des matériaux pour travaux d’électricité ont chuté de 0,3% au cours du mois sous revue, sous l’effet du recul de ceux des câbles Vgv (-0,7%) et des tubes orange (-0,6%). En variation an[1]nuelle, les prix ont baissé de 3,2%. Les prix des matériaux de menuiserie ont reculé de 0,2% au mois de décembre 2023, suite au repli de ceux des articles en aluminium (-0,4%) ainsi que ceux en métal (-0,1%). Comparés à la même période en 2022, les prix des matériaux de menuiserie ont diminué de 2,2%.



Selon l’Ansd, la baisse des prix des matériaux de plomberie et sanitaire (-0,1%) est imputable, principalement, à celle des prix des tuyaux en plastique (-0,4%). En variation annuelle, les prix se sont contractés de 1,9%. Le renchérissement de la peinture (+0,5%) au mois de décembre 2023, est consécutif à celui de la peinture à eau (+0,6%) et de la peinture à huile (+0,4%). En comparaison à la période correspondante en 2022, les prix ont diminué de 1,7%. Les prix des matériaux pour étanchéité se sont relevés de 0,2% en rythme mensuel, en raison de la hausse de ceux de l’enduit (+1,3%). En variation annuelle, les prix se sont accrus de 4,0%

