Mathydy: Six commerciaux arrêtés pour vol de plus de 7 millions FCfa

L’Administrateur de la société «MATHYDY», spécialisée dans la vente de montres, bracelets et sacs de luxe, Idrissa Niane commençait à désespérer de sa plainte contre des agents commerciaux de sa boîte, pour vol portant sur plus de 7 millions de nos francs en date du 23 mars 2021.



Mais, c’était sans compter avec la perspicacité des enquêteurs de notre police nationale. En effet, au terme d’une enquête rondement menée, les limiers de la police ont procédé ce mercredi 2 mars 2022, quasiment un an après les faits, à l’arrestation de six agents commerciaux de ladite société.



Il s’agit, indique 3Le Témoin3, des nommés Alassane Cissé, 22 ans et natif de Malem Hodar dans la région de Kaffrine, Nancy Marie Joséphine Camara, 31 ans et domiciliée à la Patte d’oie Builders, Macoura Bèye, 28 ans et domicilié à Cambérène, Antoine Mendy, 28 ans, des Parcelles assainies tout comme Mamadou Tandian, 25 ans et Thierno Abdou Salam Ly, 32 ans, domicilié à Niary Tally, pour vol au préjudice de leur employeur.



Les mis en cause utilisaient le procédé des doubles facturations sur les articles vendus pour se sucrer. Le préjudice global est évalué à 7.322.000 FCfa.

