Matinée chaude au Mali: Des coups de feu entendus au camp militaire de Kati, rumeurs sur des enlèvements de hautes personnalités À Kati, des coups de feu ont été entendus par les habitants tôt ce mardi 18 août dans la matinée selon plusieurs témoins au niveau du camp militaire. Depuis, l'accès au camp est impossible et la route est bloquée, d’après la RFI, mais d’autres sources signalent des enlèvements.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Août 2020 à 11:31 | | 0 commentaire(s)|

Selon un témoin, il n'est pas possible de rejoindre la capitale depuis Kati. Kati est une ville située en périphérie de la capitale et à proximité de Koulouba, le palais présidentiel. Selon un autre témoin, les marchés de Kati sont fermés et la population semble paniquée.



Mais chose plus alarmantes aussi, sur les réseaux sociaux on partage des enlèvements comme celui du Président de l'Assemblée Nationale malienne, M Moussa Timbiné et celui du Ministre de l'Economie et des Finances, M Abdoulaye Daffé.



Ces faits seraient l’œuvre de certains militaires qui ont aussi kidnappé le Chef d’état major ainsi que son. Et c’est même delà que serait partie cette mutinerie de Kati qui se dirige vers la présidence.



Les ambassades, notamment de France et Norvège, conseillent à leur ressortissant de rester chez eux, «en raison d'une agitation possible dans la ville de Bamako».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos