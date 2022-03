Maty 3 pommes sur le procès Adji Sarr vs Sonko: "pour sauver le Sénégal, il faut le faire en..." Rédigé par leral.net le Lundi 28 Mars 2022 à 06:22 | | 2 commentaire(s)| Dans son live, Maty Fall alias Maty 3 Pommes a rejeté la proposition de faire le procès qui opposera Ousmane Sonko à Adji Sarr en live et à huis clos. "Pour sauver le Sénégal de la trempe de cette classe politique, à commencer par Ousmane Sonko et ses partisans, le procès doit se tenir en public. Que tous ceux qui veulent y assister le fassent. Tout se saura. Quitte à permettre à une chaine de télé de retransmettre en direct", a-t-elle supplié.



