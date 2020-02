Mauritanie: Après la désignation d'un nouveau coordonnateur, Macky Sall offre 10 000 mille Euros aux apéristes

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Février 2020

Le chef de l'État est rentré, hier, à Dakar, après un voyage officiel de deux jours en Mauritanie où il était accompagné d'une forte délégation de ministres dont Amadou Bâ, Makhtar Cissé, Alioune Ndoye, Samba Ndiobène Ka. En dehors du cachet officiel de la visite caractérisée par les signatures d'accords, il y avait aussi le côté purement politique.



Selon "L'As", Macky Sall a reçu les militants de son parti miné par des tiraillements et des querelles de leadership entre le député de l'Afrique du Nord, Mor Kane Ndiaye et Mame Mendir Guèye. Des remous qui avaient fini de plomber l'Alliance pour la République (Apr). Depuis hier, Mame Mendir Guèye a été désigné coordonnateur de l'Apr dans cette zone.



Macky Sall, qui a profité de l'occasion pour exhorter ses militants à l'unité et au travail pour des victoires à venir, a également mis la main à la poche.



Aussi, d'après des sources de "L'As", il a offert 6,5 millions FCfa à la coordination. Un geste fortement apprécié par les apéristes, qui ont décidé de travailler à réunifier le parti pour des victoires aux prochaines élections.

