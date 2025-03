Mauritanie : Des Sénégalais en situation irrégulière expulsés Rédigé par leral.net le Lundi 3 Mars 2025 à 23:00 | | 0 commentaire(s)|

La Mauritanie est en train d'expulser des Sénégalais en situation irrégulière. Selon la Rfm qui donne l'information, nos compatriotes sont arrêtés avant d'être reconduits à la frontière. ‘’J’ai été arrêté par la police de la cité Plage. Ensuite, ils m'ont conduit dans un centre de détention, au quartier 5e. Juste dans la salle où j’ai été détenu, il y avait près de 50 Sénégalais et nous étions dans des conditions vraiment difficiles. On nous a retenus pendant quatre jours presque. Après, des véhicules sont venus pour nous reconduire à la frontière. Tous ont été expulsés, sauf quelques-uns comme moi qui ont eu la chance de négocier’’, a témoigné un Sénégalais établi en Mauritanie sur la Rfm. Et pourtant lors de la récente visite du Premier ministre Ousmane Sonko, les autorités mauritaniennes avaient promis une formule assouplie pour l’obtention de la carte de séjour en faveur des Sénégalais résidents dans ce pays. La question à poser est : que s’est-il passé entretemps ?





Source : https://www.jotaay.net/Mauritanie-Des-Senegalais-e...

