Mauritanie : Des migrants en cours d'expulsion, s'en prennent à un poste de police

Des migrants sur le point d’être expulsés de Mauritanie ont incendié un poste de police à Gogui, à la frontière malienne, après avoir été débarqués. Les forces de l’ordre ont utilisé des grenades lacrymogènes pour les disperser. La Mauritanie mène une campagne d’arrestations et d’expulsions de migrants en situation irrégulière, critiquée par des ONG. Le gouvernement justifie ces actions comme une lutte contre l’immigration clandestine et les réseaux de trafic de migrants. Des associations maliennes dénoncent les conditions inhumaines des expulsions et appellent au respect des droits humains. Un rassemblement est prévu devant l’ambassade de Mauritanie à Bamako.

Source : https://senemedia.com/annonce-79194-mauritanie-des...