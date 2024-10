Mauritanie : Investissements dans la pêche, l’agriculture, l’élevage et les mines : Les privés sénégalais et mauritaniens invités à saisir les opportunités

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Octobre 2024 à 11:09 | | 0 commentaire(s)|

« Ce forum nous offre l’opportunité d’explorer les potentialités de coopération industrielle dans les domaines de la pêche, de l’agriculture, de l’élevage et de mines », a fait savoir le ministre mauritanien en charge des mines et de l’industrie.



Thiam Tidjani, en l’occurrence, a confié que sous l’impulsion du président Mohamed Cheikh El Ghazouani, l’Etat mauritanien met l’accent sur la mise en place d’une base industrielle contribuant à accroitre la valeur ajoutée dans l’exploitation des ressources naturelles et à réduire le déséquilibre de la balance commerciale du pays.



« Grâce aux aménagements mis en œuvre par l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs), nous disposons d’importantes surfaces agricoles pouvant être exploitées dans le cadre d’un partenariat bénéfique aux populations », a-t-il suggéré.

A l’en croire, l’exploitation de ses ressources à travers l’implantation d’unités industrielles de base, adossée à une offre de formation professionnelle de qualité, permettra de fixer les populations locales, créer des emplois, lutter contre la pauvreté et le chômage.



Le ministre a confié, dans la foulée, qu’avec ses réserves halieutiques abondantes, la Mauritanie offre des opportunités d’investissements dans le domaine de la pêche. A ce titre, il a soutenu que dans le cadre du partenariat existant, ces opportunités peuvent être co-développées par les secteurs privés de la Mauritanie et du Sénégal.



Dans le même sillage, le ministre a renseigné qu’avec un potentiel de production annuel estimé à 180 mille tonnes de viande rouge, 230 mille tonnes de lait et près de 5 millions de pièces de peaux brutes, des opportunités d’investissements s’ouvrent aux secteurs privés des deux pays frontaliers.



« La réalisation du pont entre nos deux pays ainsi que les aménagements annexes contribueront à accélérer davantage nos échanges commerciaux », a fait savoir Thiam Tidjani. Qui a souligné enfin que la Mauritanie possède un environnement minier riche et diversifié avec plus de 900 indices miniers.

Bassirou MBAYE





Source : Le ministre mauritanien en charge des mines et de l’industrie a présenté des opportunités d’investissement qu’offre son pays dans les domaines de la pêche, de l’agriculture, de l’élevage et des mines. Thiam Tidjani qui co-présidait lundi, 30 septembre 2024 à Dakar, la cérémonie d’ouverture de la première édition du Forum économie Sénégal-Mauritanie a invité les secteurs privés sénégalais et mauritanien à saisir ces opportunités dans le cadre de partenariats fructueux pour les deux pays.Source : https://www.lejecos.com/Mauritanie-Investissements...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook