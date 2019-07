Mauritanie : Une trentaine de Sénégalais expulsés, d’autres arrêtés

Des ressortissants sénégalais vivant en Mauritanie ont été sommés de quitter le pays par les autorités mauritaniennes. Selon la radio Rfm, cela fait suite aux incidents survenus lors de la présidentielle. Ces Sénégalais seraient en situation irrégulière.



Plus d’une centaine de ressortissants de l’Afrique de l’Ouest et parmi eux, des Sénégalais, sont soupçonnés d’avoir participé aux affrontements survenus après la proclamation des résultats qui donnent le Général Gazouani vainqueur, sont arrêtés et incarcérés dans les prisons mauritaniennes.