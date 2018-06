Mauritanie: les élections auront lieu le 1er septembre prochain

Le Conseil des Ministres a fixé la date du 1 er septembre 2018 pour la tenue des élections législatives, régionales et municipales prochaines.



Le conseil a adopté un Projet de décret portant convocation du collège électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale, des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux.



Le présent projet de décret a pour objet la convocation du collège électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale, des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux et de fixer le calendrier de la campagne électorale.



C’est ainsi que les candidatures pour l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale seront reçues par le représentant local de Commission Électorale Nationale Indépendante entre le mercredi 18 juillet 2018 à zéro heure et le jeudi 02 août 2018 à minuit.



Les candidatures pour l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux seront reçues par le représentant local de Commission Electorale Nationale Indépendante entre le mardi 03 juillet 2018 à zéro heure et le vendredi 13 juillet 2018 à minuit.



La campagne électorale pour les trois scrutins sera ouverte le vendredi 17 août 2018 à zéro heure et close le jeudi 30 août 2018 à minuit, tandis que le premier tour sera ouvert le samedi 1er septembre 2018 et, en cas de second tour, le samedi 15 septembre 2018.







Afriactuel