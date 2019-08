Mauvaise nouvelle pour l’IPRES: Ses comptes logés à la SGBS et à la BDK, bloqués

Encore une mauvaise nouvelle pour l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres). Selon Libération, une saisie-attribution de créances a été effectuée sur les comptes de l'Ipres logés à la SGBS s et à la Banque de Dakar.



Ce, au profit du cabinet Magueye Niang, suivant exploit en date du 19 juin 2019. D'ailleurs l'Ipres a même introduit une requête pour contestation de saisie. Dans sa décision rendue le 16 août dernier, le tribunal a débouté l'Ipres, en rejetant la demande de mainlevée de la saisie. N'empêche, il a cantonné la saisie sur le compte ouvert dans les livres de la SGBS et pour le montant de huit millions neuf cent trente-six mille deux cent soixante- six (8.936.266) F Cfa, avant d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution de créances pour le surplus.



Le journal indique que « tout le problème de l'Ipres c'est le management catastrophique de son Dg Mamadou Sy Mbengue, qui se prévaut partout du soutien de la Première dame, amie de son épouse ». D’ailleurs, selon la source, les retraités qui n'en peuvent plus de lui, préparent une grande marche nationale.

