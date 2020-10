Mawloud 2020, déclaration du khalife général des Tidiane Caricature sur le Prophète Le khalif s indigne Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Octobre 2020 à 21:22 | | 0 commentaire(s)|

Lors de sa prise de parole, inaugurant le Gamou 2020, marqué notamment par la pandémie du covid 19, le khalife général des Tidianes a passé en revue plusieurs questions de l’heure actuelle. Pas de rassemblements, comme l’avait decreté bien avant Serigne Babacar Sy Mansour. Mais le khalife de Tivaouane a sacrifié à l’une des traditions du Gamou : la déclaration officielle. Le ministre de l ‘Intérieur,Aly Ngouille Ndiaye, a représenté le Président de la République. Dans son discours, le khalife s’est notamment indigné des caricatures faites sur le prophète Mohamed (psl) et de tous les dérapages qui ont suivi celles-ci. Dans ce contexte assez tendu, le chef religieux a lancé un appel au calme. Dans un autre registre, plus local, Serigne Mbaye Sy Mansour s’est attaqué à la débauche qui gagne du terrain à l’intérieur du pays. « Le phénomène de l’homosexualité n’est plus un secret. Nous sommes conscients de son existence, mais il est difficile, voire impossible, aujourd’hui, de distinguer ses adeptes ». S’offusque t-il. Sur cette lancée, il s’est indigné de l’existence de lieux favorisant la perversion tels les « maisons de tolérance » ou les « clubs des nudistes ». L’excès de liberté, dans le pays a également été pointé du doigt. « Tout ce qui va à l’encontre de la religion est en train d’avancer doucement mais sûrement à l’intérieur de nos frontières », résume t-il. En guise de conclusion, Serigne Babacar Sy Mansour a adressé ses chaleureuses salutations à l’endroit de ses homologues chefs religieux, avant de formuler des prières pour le Sénégal, la oumah islamique et le monde entier.



