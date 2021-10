Mayoro Faye SG adjoint PDS : « Tous ceux qui ont tourné le dos au PDS n’ont pas… » L’histoire politique du PDS a toujours été marquée par une saignée de responsables politiques de grandes envergures dans les moments difficiles. N’empêche le premier parti libéral du Sénégal s’en est sorti pour faire faces aux régimes (socialiste et républicain).

Sur le plateau de Leral TV, le SG national chargé de la communication du PDS, Monsieur Mayoro Faye , estime que malgré le départ de plusieurs ténors, le parti tient bon , et continue de contrôler sa base car, dit-il, les militants croient à l’idéologie du PDS.

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Octobre 2021 à 16:26

Représentant leur parti au niveau du comité de pilotage de la Grande Coalition « Wallu Sénégal » , le responsable libéral assure qu’en perspective des élections locales de 2022, le candidat du PDS en 2024, en l’occurrence Karim Maïssa Wade s’est bien imprégné dans les investitures.

Entretien...

