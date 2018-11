Mayoro Faye "dément" Ousmane Ngom : "il ne sera reçu ni par Me Abdoulaye Wade ni par Karim Wade" Sur sa page facebook, Mayoro Faye, resppnsable de la communication du PDS, n'a pas tardé à réagir sur le voyage annoncé de Me Ousmane Ngom pour une tentative de médiation avec le Secrétaire Général National du PDS, Me Abdoulaye Wade et le Candidat du PDS, Karim Wade.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Novembre 2018 à 15:13 | | 1 commentaire(s)|

"Je ne confirme ni n'infirme un supposé déplacement de Me Ousmane Ngom à Doha. Par contre, j'affirme avec force qu'il ne sera reçu ni par le Secrétaire Général National du PDS, Me Abdoulaye Wade ni par le Candidat du peuple, Karim Wade si c'est le cas. Maintenant, tout citoyen est libre de se rendre dans n'importe quel coin de la planète terre. Il y'en a même qui se rendent sur Mars...et cela ne gêne personne. En tout état de cause, le Pds, son Sgn et son candidat ne sont aujourd'hui préoccupés que par la réponse adéquate qu'ils comptent apporter aux vives préoccupations des sénégalais et des sénégalaises qui portent avec beaucoup de confiance la candidature de Karim Wade pour la présidentielle du 24 février 2018 et qui l'attendent avec impatience.", a martelé Mayrop Faye avant de lancer "Karim Wade est en route!".



