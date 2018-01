Mayweather et son chèque de... 100 millions en dollars US !

« LISEZ

ce chèque à 100.000.000$

. Tant que j’en recevrais des comme ça, je serais le dernier à rire. » Ainsi se régale Floyd Mayweather dans la dernière production du boxeur américain, postée sur ses réseaux sociaux. Un chèque à cent millions de dollars, sur la toile : le dernier aussi gros était une copie du chèque de la clause libératoire de Neymar. Là,

c’est un chèque de la société de Floyd Mayweather, pour Floyd Mayweather

. Emis au mois d’août de l'année dernière.

Floyd Mayweather se fait plaisir en postant l’image de son chèque monstrueux gagné face à McGregor

Ce petit bout de papier à neuf chiffres vaut au moins pour partie des revenus gagnés par le retraité des rings, après sa victoire sur l’Irlandais Conor McGregor. Ce combat ultra-médiatisé entre l’ancien champion du monde de boxe et la star des octogones de MMA avait été habillement marketé et vendu par la société de Mayweather, en tant que promoteur de l’affiche. Ces 100 millions de dollars ne font pas la totalité de l’argent gagné par celui qui se fait surnommer « Money ». Selon les estimations, il lui aurait rapporté entre 150 et 200 millions de dollars.