Mbacké: 300 cas de viols sur mineurs en 7 ans (CGID)

Le Directeur du Centre de Guidance Infantile et Familial (Cgid) a indiqué que 300 cas de viols sur mineurs ont été enregistrés à Mbacké en sept (7) ans. Serigne Mor Mbaye a fait ce triste décompte à l’occasion de la Journée internationale des droits humains dans ledit département.



A cet effet, l’Etat et les acteurs politiques sont appelés à prendre la question à bras-le-corps pour assurer le développement du pays. Car, « un pays ne peut se développer, en maltraitant ses enfants ».



Et, « certaines ressources de l’Etat doivent être mobilisées dans des cas d’abus sexuels afin d’essayer d’améliorer la qualité de l’offre de service parce que le coût d’un abus sexuel est énorme pour la population », a soutenu le Dg du CGID, en saluant l’initiative de l’Union Européenne (UE) « venue visiter le projet sur la qualité de l’offre afin de renforcer les systèmes de protection des enfants en situation vulnérabilité », dans les colonnes de « l’Observateur ».