Mbacké: 5 personnes arrêtées par la Police pour prostitution clandestine et trafic de drogue Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Septembre 2023 à 17:45

Tout est parti d’une information faisant état de l’existence d’un réseau de prostituées s’activant dans le trafic de stupéfiants communément appelés volet (ecstasy), dans une maison close sise au quartier Palene Ngathie. Exploitée par la police de Mbacké, l’opération, conduite par le commissariat urbain de Mbacké, a permis l’arrestation de (5) cinq personnes qui ont […] Tout est parti d’une information faisant état de l’existence d’un réseau de prostituées s’activant dans le trafic de stupéfiants communément appelés volet (ecstasy), dans une maison close sise au quartier Palene Ngathie. Exploitée par la police de Mbacké, l’opération, conduite par le commissariat urbain de Mbacké, a permis l’arrestation de (5) cinq personnes qui ont été déférées après enquête, au tribunal de grande instance de Diourbel pour association de malfaiteurs, offre ou cession de stupéfiants, et complicité. En effet, la descente inopinée effectuée par les policiers a mis un terme aux activités de cette bande de malfaiteurs et de prostitués qui s’adonnaient au trafic de drogue dure. Les limiers ont mis la main sur trois (3) prostituées (A. Fall, âgée de 33 ans, M. Sadio, âgée de 35 ans et Y. Nguirane, âgée de à 33 ans et deux (2) hommes (Y. Mangane, âgé de 26 ans, et M. Niang, âgé de 40 ans,) préposés à la sécurité de la maison close. La perquisition du domicile s’est soldée par la découverte d’abord dans le salon d’un seau contenant des comprimés dits « volet (ecstasy) », ensuite sous une brique dans la cour de la maison, d’un sachet contenant des tablettes de pilule destinés à l’avortement clandestin. Pour son premier coup, le commissaire Alioune Fall a mis hors d’état de nuire cette bande .

Mamadou DIEYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/mbacke-5-personnes-arretees-pa...

