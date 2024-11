Mbacké : Cheikh Issa Sall galvanise la foule pour un Sénégal plus inclusif et solidaire (Photos) Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2024 à 09:28 | | 0 commentaire(s)|

Ce jour, Mbacké a été le théâtre d’une grande mobilisation pour la coalition UNITÉ ! Le président Cheikh Issa Sall a été accueilli avec enthousiasme par une foule engagée, témoignant de leur soutien indéfectible.



Lors de ce grand meeting, le Président Cheikh Issa SALL a pris la parole pour partager la vision de la coalition UNITÉ : un Sénégal plus inclusif, où chaque voix compte. Les échanges ont été riches et porteurs d’espoir, abordant les besoins spécifiques de Mbacké et les solutions concrètes que nous proposons pour améliorer les conditions de vie de tous, lit-on sur sa page Facebook.



La ferveur de ce rassemblement montre que les valeurs de justice, de solidarité et de développement que prône la coalition UNITÉ résonnent profondément ici, à Mbacké. Ce soutien massif est un signe fort de l’engagement des citoyens à faire de leur voix une force de changement le 17 novembre prochain.











