Mbacké: Jean Pierre Namerque a dit sa messe de prémices après son ordination

Jean Pierre Namerque Basse, 31 ans, premier natif de Mbacké ordonné prêtre, a dit sa messe d’action de grâce ou messe de prémices, dimanche, en présence de nombreux fidèles.



Une messe de prémices est la première messe d’un nouveau prêtre après son ordination.



Cette messe a été délocalisée à l’école primaire Mame Mor Diarra, l’Eglise de Mbacké, construite en 1970, étant étroite pour abriter l’événement.



Elle s’est déroulée en présence de plusieurs autres prêtres, des centaines de fidèles et d’invités dont le ministre-maire de la ville, Gallo Ba.



Jean Pierre Namerque Basse a été ordonné prêtre, samedi, à la Cathédrale Sainte-Anne de Thiès.



»Le Seigneur m’a choisi sans aucun mérite de ma part et Il m’a fait un don inouï de sacerdoce ministériel. Je bénis Dieu pour ce don et je remercie tous ceux qui m’ont soutenu », a dit le premier abbé natif de Mbackè lors de la messe de prémices.

»Être abbé est un éternel recommencement », a ajouté Jean Pierre Namerque Basse, précisant que son code de conduite dans sa nouvelle mission sera basé sous la notion de l’Esprit Saint avec comme devise : »Qui sème avec les larmes moissonne dans la joie ».



Né en 1992 dans le quartier Ténu Diago, à Mbacké, Jean pierre Namerque Basse est baptisé deux ans après à l’église Sacré-Cœur de la ville où il a grandi.



Il a fait ses études à l’école Mame Mor Diarra du Cours d’initiation (CI) au Cours Moyen 2e année (CM2). Ensuite, il est allé étudier à l’école Fallou Gallas, où il a obtenu son Brevet de fin d’étude moyenne (BFEM). Il a intégré le séminaire moyen de Thiès de la classe de seconde à son baccalauréat, avant de partir à Kaolack pour une année propédeutique. Celle-ci concerne surtout la préparation à la connaissance approfondie de la foi, de la spiritualité et de la Bible.



Il a par la suite suivi deux années d’études en philosophie au Grand Séminaire de Brain, à la suite desquelles il est allé au Grand Séminaire de Libermann de Sébikotane où il a passé cinq ans pour apprendre la Théologie.



L’année dernière, il était en stage à Baback, dans la commune de Notto Diobass. A l’issue de ce stage, l’évêque André Gueye l’a ordonné diacre, servant, le 1er juillet dernier, à la Cathédrale Sainte-Anne de Thiès.



