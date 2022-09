Mbacké / Journée de l'excellence: Plus de 700 élèves primés Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Septembre 2022 à 08:49 | | 0 commentaire(s)| Une première à Mbacké. La convention du Baol a organisé une journée de l'excellence pour primer les meilleurs élèves de la région de Diourbel. Pape ibrahima Fall dit Pape Fall " Ami boutique ", l'initiateur n'a pas lésiné sur les moyens pour encourager l'éducation dans le " Baol". Plus de 700 lauréats ont été primés. Cette cérémonie qui a duré pendant plusieurs tours d'horloge a vu la participation d'éminents autorités politiques et religieuses.



Accueil Envoyer à un ami Partager