Mbacké Khéwar: Serigne Abdoulahi Mbacké, khalife de Mame Mor Diarra, tire sa révérence

Mbacké-La communauté mouride est endeuillée par la disparition vendredi de Serigne Abdoulahi Mbacké, khalife de la famille de Mame Mor Diarra Mbacké frère ainé de Khadim Rassoul. C’est la tristesse et la consternation au quartier de Mbacké Khéwar, où convergent plusieurs disciples pour un ultime hommage au défunt khalife. De source familiale, Serigne Abdoulahi Mbacké […] Mbacké-La communauté mouride est endeuillée par la disparition vendredi de Serigne Abdoulahi Mbacké, khalife de la famille de Mame Mor Diarra Mbacké frère ainé de Khadim Rassoul. C’est la tristesse et la consternation au quartier de Mbacké Khéwar, où convergent plusieurs disciples pour un ultime hommage au défunt khalife. De source familiale, Serigne Abdoulahi Mbacké était âgé de plus de 90 ans est décédé ce matin à son domicile de Mbacké Khéwar. Serigne Abdoulahi Mbacké « Yallay Buur » est connu pour son érudition et sa sagesse, à la tête de la famille de Mbacké Khéwar depuis plus de 10 ans. Il s’est consacré à l’achèvement des travaux de la grande mosquée de Mbacké Khéwar. Le défunt khalife sera inhumé cet après-midi après la prière de 17 heures, au cimetière de Mboussobé à Mbacké. Mamadou DIEYE



Source : Source : http://lesoleil.sn/mbacke-khewar-serigne-abdoulahi...

