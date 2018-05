Mbacké: L’opération de vente des cartes du Pds se termine en queue de poisson

Depuis quelques jours les responsables du Parti démocratiques sénégalais (Pds) sont en tournée en vue de renouveler les instances du parti. Mais, à Mbacké, l’un des fiefs du parti, la rencontre avec les militants a viré au fiasco. Le coordonnateur du Pds, Oumar Sarr et les nombreux responsables qui l’accompagné, n’ont pu délivrer leur message aux nombreux militants libéraux ayant fait le déplacement au Théâtre de Verdure. Dès le début, une cacophonie sans précédent s’est installée dans la salle. Et à l’arrivée de la délégation qui a accusé un grand retard, renseigne L’Observateur, des partisans du Professeur Lamine Falll et les fidèles des députés Fatma Diop se sont donnés en spectacles.



Le président du Groupe parlementaire libéral, le député Me Madické Niang a tenté en vain de convaincre les deux tendances. Il a finalement décidé de convoquer les deux parties à Dakarn pour arrondir les angles. Le Professeur Lamine Fall, indexé par ses camarades comme étant le responsable de ce désordre dans le parti, rejette en bloc les accusations. « Rien ne sera comme avant. Nous n'allons plus laisser des militants monter des secteurs fictifs et à la fin revendiquer une légitimité tout aussi fictive », assène-t-il. Sur la rencontre convoquée à Dakar, il précise : « Nous allons déférer à la convocation, mais en tenant particulièrement compte des réalités du terrain. Seule la base est souveraine pour choisir son responsable.»