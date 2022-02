Mbacké / Mor Hanne : "Hôpital, écoles et stade, sont les priorités du maire" Rédigé par leral.net le Samedi 12 Février 2022 à 07:14 | | 0 commentaire(s)| Mbacké souffre de partout. C'est encore et aussi l'avis de Mor Hanne, responsable BBY de Mbacké, qui estime que les priorités du maire Gallo Bâ ne sont autres que les structures sanitaires, les écoles, le stade, l'assainissement. "Mais aussi la prise en charge des femmes dans les formations, les jeunes pour leur employabilité, car ils ont joué un rôle actif dans la victoire du nouveau maire. Avant les 5 ans du mandat, on veut réellement que Mbacké puisse aller de l'avant".



