Mbacké: Un chef de village se donne la mort par pendaison

Les populations du village de Darou Salam dans le département de Mbacké plus précisément, dans la commune de Ngaye, sont dans l’émoi et la consternation. La raison?.



Selon "SourceA", leur chef de village a mis fin à ses jours, en se donnant la mort par pendaison. Le drame est survenu dimanche dernier. Informés, les soldats du feu de la 23e Compagnie d’incendie et de secours de Touba, se sont rendus au village de Darou Salam pour déposer le corps sans vie au niveau de l’hôpital Matlaboul Fawzayni.

