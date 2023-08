Mbacké : un jeune homme et son cheval tués par la foudre

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Août 2023 à 12:50 | | 0 commentaire(s)|

Tristesse et l’émoi à Taani, un village situé dans la commune de Taïf, dans le département de Mbacké, région de Diourbel. En effet la foudre a encore frappé dans cette partie du pays, elle a tué un jeune homme de 20ans et son cheval.



Selon la RFM, l’accident a suscité la peur dans la localité raison pour laquelle le maire Mbaye Tine lance un appel aux autorités compétentes à installer des paratonnerres dans les villages, lit-on dans iGFM.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook