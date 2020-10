Mbacké : un prêcheur d’une mosquée qui accuse un marabout de lui avoir chipé son épouse se fait bastonner Ce week-end dernier, trois individus, dont un fils du marabout qu’il dit avoir identifié, ont mené une expédition punitive au domicile du prêcheur de la mosquée Massalikoul Jinane de Mbacké, sis au quartier Mboussobé, non loin de la gare ferroviaire.

Le début l’’affaire date du 16 août dernier lorsque Serigne Khawsou Bousso, un chef religieux de la famille Mboussobé, décide de dénoncer à la radio Rfm de Mbacké, le marabout Serigne Dame Atta Mbacké, qui venait d’épouser sa femme. Le son censuré finit par atterrir sur le réseau social WhatsApp, avant de faire le tour du monde. Depuis ce samedi, elle a pris une nouvelle tournure, nous apprend Vox Populi.



Et il faut dire que lors de cette opération de vengeance, Serigne Khawsou Bousso a eu droit à une sévère bastonnade. D’ailleurs, souffre de plusieurs blessures avec un visage bouffi. Plus surprenant encore, après l’avoir bien rossé de coups, ses agresseurs ont tenté de le kidnapper.



C’est ainsi qu’il a été introduit de force dans une voiture immatriculée DL-2378, sans plus de détails. Il n’a dû son salut qu’à l’intervention de son fils âgé de 15 ans environ. Ce dernier s’est farouchement opposé aux ravisseurs qui ont finalement démarré en catastrophe vers une destination inconnue en le jetant à terre.



Serigne Khawsou Bousso a été ainsi abandonné dans la rue, baignant dans une mare de sang. Il sera ensuite admis au centre de santé de Mbacké pour les premiers soins, avant d’être évacué aux urgences de l’hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba.



Pour rappel, Serigne Khawsou Bousso avait tenu, il y a un mois et demi, des propos désobligeants à l’endroit de Serigne Ndam Atta, troisième doyen des petits fils de Serigne Touba. Il l’avait accusé, dans un entretien audio, d’avoir épousé sa femme, alors que cette dernière était sous les liens du mariage.



Le scandale s’était ensuite répandu comme une traînée de poudre dans la cité religieuse, avant que Serigne Khawsou Bousso, sur instruction de ses parents, ne ravale ses propos pour ensuite présenter des excuses audios, via internet, à Serigne Dame Atta.



Ce dernier avait pardonné, avant de demander qu’il soit protégé. Mais il semble que l’offense était restée au travers la gorge de la famille du marabout qui n’a apparemment pas lâché l’affaire.



Ce n’est toutefois que ce samedi, vers 22 heures, que sa famille a décidé de laver l’affront par une expédition punitive, menée par trois personnes armées de manchette, dans le véhicule du marabout, rapporte la victime. Le commissaire de police du commissariat urbain de Mbacké s’est rendu sur place, suite à cette attaque.



Une enquête est en cours. Et une plainte pour agression ayant causé 15 jours d’incapacité temporaire de travail et violation de domicile devait être déposée, hier lundi, contre les assaillants par la victime



