Mballo Dia Thiam sur les ponctions de salaires : "Le ministre se trompe de vis-à-vis. Nous ne reculerons pas"

La décision du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, de couper les salaires des membres d'And Gueusseum pour les mois de novembre et de décembre 2018, ne semble pas ébranler les grévistes concernés. Du moins, c'est l'avis de Mballo Dia Thiam, Coordonnateur national dudit syndicat.



Joint par téléphone par "Seneweb", il dit : "Nous n'avons pas de préoccupation particulière par rapport à cela." Et d'ajouter : "S'il (le ministre) estime devoir ponctionner les salaires pour nous voir reculer, il se trompe d'époque et de vis-à-vis. Nous ne reculerons pas."



Le syndicaliste de préciser qu'en allant en grève, son organisation n'a jamais violé la loi. "Nous posons nos actes en toute légalité. Nous déposons des préavis de grève sur des questions administratives et financières", précise-t-il, soulignant que depuis le 11e plan d'action, les services du ministère de la Santé n'ont pas réagi.



Abdoulaye Diouf Sarr a adressé une note circulaire au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan pour rendre effective les coupes qui concernent également les agents contractuels des établissements publics de santé.



"Nous avons le droit à la négociation, mais, eux aussi, ils ont le devoir de nous convier à une table de négociations. Maintenant, si le ministre pense couper des salaires en guise de réponse, il n'a qu'à le faire. Nous sommes prêts à payer le prix", peste Mballo Dia Thiam.



Toutefois, le syndicaliste en chef indique que le mouvement And Gueusseum ne compte pas rester les bras croisés.



"Nous sommes en train de travailler pour la riposte. Nous allons nous réunir la semaine prochaine pour peaufiner une stratégie à adopter", informe-t-il, rappelant à cet effet que les 72 heures de grève déjà décrétées, vont se poursuivre jusqu'au 13 décembre.









