Mbao: Les acteurs culturels se disent orphelins de leur maire

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Novembre 2020 à 17:42

Le rapport entre les acteurs de développement de la Commune de Mbao et la municipalité est tendu. Cette tension, regrettent les acteurs culturels, est liée à la mauvaise conduite de leur maire. Le cœur meurtri, ils dénoncent le comportement du maire qui, d’après eux, n'a ni la courtoisie ni l'ouverture requises vis-à-vis de ses administrés. Les acteurs culturels à terre, constatant un manque d'assistance durant la période de la pandémie à Coronavirus qui a freiné le secteur culturel, se sentent trop laissés à eux-mêmes.



Malgré leur situation précaire, ils regrettent n'avoir bénéficié d'aucun soutien ou assistance de la part de la municipalité. Avant le contexte de la Covid-19, accusent-ils, la municipalité avait même pris une distanciation physique et sociale avec les acteurs de développement, plus particulièrement ceux du monde culturel.



La preuve, maintes fois, de talentueux fils de la commune participent à des concours de musique ou autres pour montrer leur talent et promouvoir leur localité... Mais, ils n'ont jamais reçu une subvention ou mesures d'accompagnement, issue de la mairie.



Paradoxalement, le maire reçoit d'artistes issus d'autres localités autres que Mbao, plus célèbres peut-être. Ce qui pousse les acteurs à aller voir et solliciter d'autres maires et autorités.





