Mbao: Un responsable politique de Pastef condamné à 6 mois de prison

Le candidat de Yewwi Askan Wii (Yaw) à la Commune de Mbao, O. Pouye, impliqué dans une histoire de détournement, croupit actuellement en prison.



D’après "L’As", le responsable politique de Pastef, candidat malheureux de l’opposition aux Locales, a été jugé et condamné à 6 mois de prison ferme en plus d’une amende de 100 millions FCfa en guise de dommages et intérêts, au préjudice de la société de transport logistique Ito.