Mbao Villeneuve : 13 ressortissants nigérians arrêtés avec des faux billets Ils sont spécialistes en la matière. Un nouveau gang de 13 Nigérians vient de tomber à Mbao Villeneuve. Les mis en cause ont été arrêtés par la gendarmerie, en possession de liasses de faux billets de 10 000 Fcfa, selon "L'Observateur". Ils seront déférés au parquet, aujourd'hui, pour faux monnayage et association de malfaiteurs.

Vendredi 28 Juin 2019

Deux membres de ce gang, à bord d'un taxi, paient leur course avec un billet de 10.000 FCfa au taximan. Mais quand le taximan remet le billet à un pompiste dans une station d’essence, ce dernier lui signale que le billet est un faux.



Les deux hommes seront arrêtés et livrés aux gendarmes de la Brigade de Thiaroye. 17 téléphones portables et 13 ordinateurs, ont été saisis chez eux après une perquisition.

