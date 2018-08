Mbaye Diagne remercie le Sénégal après sa sélection en équipe nationale

Appelé vendredi par Aliou Cissé pour la première fois, le joueur de Kasimpasa Spor Kulubu en Turquie Mbaye Diagne, montre toute sa satisfaction et remercie le Sénégal. Il se réjouit de cette convocation.



« Je remercie tout le Sénégal. Je suis content pour cette convocation, tout joueur rêve de défendre les couleurs de son pays. Je rends grâce à Dieu et je remercie aussi ma mère ».



Pour rappel, le Sénégal affrontera le Madagascar à Antananarivo le 09 septembre pour la deuxième journée des matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019.



Thierno Malick Ndiaye