Mbaye Guèye, ancien Tigre de Fass: “ce qui se passe entre Gaston Mbengue et Luc Nicolai n’honore pas la lutte”

Samedi 11 Août 2018

L’animosité qui existe entre les promoteurs de lutte Gaston Mbengue et Luc Nicolai dérange beaucoup d’anciennes gloires, au rangs desquelles, Mbaye Guèye.



L’ancien Tigre de Fass n’a pas caché son amertume dans les colonnes du journal SourceA. Pour lui, “ce qui se passe entre Gaston Mbengue et Luc Nicolai est navrant. Des déclarations fusent de partout et cela n’honore pas la lutte, ce n’est pas joli”.



Mbaye Guèye estime ainsi qu’il “serait bon de situer les responsabilités et que le premier à avoir dépassé les limites présente, publiquement, des excuses à l’autre, afin que la paix règne”.



Mbaye Guèye suggère de trouver les moyens nécessaires pour mieux encadrer la lutte. «Il faut qu’on essaye d’assainir le milieu de la lutte, quitte à faire des assises nationales de la lutte. Le ministre des Sports et le Comité national de gestion de la lutte (Cng) doivent essayer de trouver des solutions idoines pour régler ses dérapages qu’on constate souvent dans la lutte» a-t-il indiqué.

