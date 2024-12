Mbaye Ndiaye, DG des Douanes, Préside un Panel de Haut Niveau à la FIDAK : Une Prestation Émouvante et Exemplaire La 33ème édition de la Foire Internationale de Dakar (FIDAK) a été marquée par un événement de grande envergure : le panel de haut niveau présidé par Mbaye Ndiaye, Directeur Général des Douanes sénégalaises. Dans une salle comble, les participants n'ont pu dissimuler leur émotion face à la pertinence des échanges et aux performances remarquables réalisées sous la direction de M. Ndiaye et de ses collaborateurs, qu'il considère comme des frères.



Rédigé par leral.net le Samedi 14 Décembre 2024 à 20:21 | | 0 commentaire(s)|







Une Douane au Service de l’Économie

Ce panel, inscrit dans le cadre des activités économiques et commerciales de la FIDAK, a mis en lumière les progrès significatifs réalisés par l’administration douanière sénégalaise. Mbaye Ndiaye a souligné le rôle central de la Douane dans la mobilisation des recettes fiscales et la facilitation des échanges commerciaux. "Nous œuvrons chaque jour pour renforcer la compétitivité de notre économie tout en assurant la sécurité et la protection de notre territoire", a-t-il déclaré avec conviction.



Des Performances à la Hauteur des Ambitions

Sous l’égide de Mbaye Ndiaye, les Douanes sénégalaises se sont illustrées par des performances impressionnantes. L’atteinte et le dépassement des objectifs de collecte des recettes douanières, la modernisation des procédures grâce à la digitalisation, ainsi que le renforcement des capacités des agents figurent parmi les réalisations majeures de cette administration. Ces résultats, fruit d’un travail collectif, témoignent de l’engagement et de la solidarité entre Mbaye Ndiaye et son équipe.



Une Prestation Saluée par Tous

Les participants au panel, issus de divers horizons — monde des affaires, institutions publiques et partenaires internationaux —, ont unanimement salué la vision stratégique et le leadership de M. Ndiaye. "C’est un modèle de gestion et d’excellence que nous devons encourager", a affirmé l’un des invités, visiblement ému.



Une Vision d’Unité et de Fraternité

Dans son allocution de clôture, Mbaye Ndiaye n’a pas manqué de souligner l’importance de l’esprit de fraternité et de collaboration qui règne au sein de son administration. "Je suis fier de travailler avec une équipe soudée, composée de frères et de sœurs qui partagent une même vision : celle de servir notre nation avec honneur et dignité", a-t-il déclaré, sous un tonnerre d’applaudissements.



Ce panel, empreint d’émotion et d’espoir, a confirmé la place prépondérante des Douanes dans le développement économique et social du Sénégal. Sous la direction éclairée de Mbaye Ndiaye, cette institution continue de repousser les limites et de faire preuve d’un professionnalisme exemplaire.



La FIDAK 2024 se souviendra longtemps de cet événement, témoin d’une administration au service de la nation et d’un leader dont la vision inspire tous les acteurs.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook