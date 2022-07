Mbaye Ndiaye Ministre conseiller: "la paix est un vecteur social pour le développement d'un pays..."

Le ministre conseiller Mbaye Ndiaye a encore rappelé aux sénégalais que la paix est le vecteur social pour le développement un pays et le Sénégal ne doit pas être une exception. "Prêchez la bonne parole, incitez les gens à parler bien, à faire du bien", a-t-il souligné. A l'en croire, toutes les dispositions sont prises pour des élections normales et apaisées et il n'est jamais trop tard pour retourner vers Allah comme nous l'ont enseigné nos érudits.