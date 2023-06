Mbaye Sène solde ses comptes avec son neveu pour 87 millions FCfa

Une rocambolesque affaire d’abus de confiance sera enrôlée le 4 juillet prochain par le tribunal des flagrants délits de Diourbel. Il s’agit d’un dossier d’abus de confiance portant sur la somme de 87 millions FCfa qui oppose un oncle à son neveu.



Richissime commençant domicilié à Darou Khoudoss, Mbaye Sène, qui vit en Europe, a porté plainte contre son neveu, Mor Dia Samb qui l’aurait grugé de 87 millions FCfa. Entre les deux parties, les relations étaient toujours basées sur la confiance, le respect, l’amour et la considération depuis plus de trente ans. D’ailleurs, Mbaye Sène a accueilli chez lui son neveu Mor Dia Samb, alors ce dernier était encore un gamin et lui a appris toutes les ficèles du métier de commerçant. Mieux, il lui a donné en mariage sa propre fille et baptisé tous ses enfants. Convaincu que son neveu était en mesure de gérer ses affaires, l’émigré lui a confié un grand magasin qu’il avait ouvert à Touba, raconte "L'As".



Expliquant devant la barre ce qu’il a qualifié de «trahison» de la part de son neveu, Mbaye Sène a soutenu avoir confié à Mor Dia Samb, la bagatelle de 87 millions de francs Cfa. Une somme qu’il lui a donnée en plusieurs tranches. D’après la partie civile, le deal consistait à un partage moitié/moitié entre lui et son neveu, des bénéfices sur les deux magasins. Mbaye Sène qui jure n’avoir jamais encaissé le moindre centime, a affiché sa détresse à son retour au Sénégal, après de nombreuses décennies passées en Europe.



En effet, Mor Dia Samb lui a rétorqué qu’il ne lui devait pas un sou. En fait, les choses ont tourné au vinaigre lorsque l’oncle, voulant rentrer en Italie, a demandé à son neveu de lui débloquer 300 000 FCfa pour son billet retour, et que celui-ci lui a rétorqué que les deux magasins lui appartenaient. Complètement sonné, Mbaye Sène est allé changer les serrures des deux magasins, avant de confisquer toute la marchandise. Mor Dia Samb porte plainte et le tribunal ordonne à Mbaye Sène de rouvrir les deux magasins. Ce qu'il a fait.



Appelé à la barre comme témoin, Modou Issa Samb, fils de Mbaye Sène, a indiqué qu’il était présent lorsque son père remettait le capital de 60 millions FCfa à Mor Dia Samb. Pour sa part, Mor Dia Samb a juré sur tous les saints, qu’il n’a reçu de son oncle que 27 millions FCfa, qu’il a d’ailleurs dépensés pour assurer la dépense quotidienne de la famille de son oncle pendant plusieurs années.



Étant donné que la partie civile était dans l’incapacité de produire au tribunal toutes les preuves attestant de la véracité de ses dires contre Mor Dia Samb, le procureur a requis la relaxe contre le prévenu. Ce dernier a, quant à lui, produit des cartons remplis de pièces pour justifier ses allégations. « Mon client a remis à Mor Dia Samb, en deux tranches, la somme de 87 millions FCfa. Mon client a tout fait pour Mor Dia Samb. À part le mettre au monde, Mbaye Sène a tout fait pour Mor Dia Samb à qui il faisait entièrement confiance. Il l'a nourri et entretenu. Il a pris en charge ses deux femmes et ses cinq enfants.



En plus, il lui a donné en mariage sa propre fille. Devant ce tribunal, Mor Dia Samb a fait preuve de mauvaise foi. Voilà un homme sans vergogne, qui excelle dans la tromperie. Il a bien mûri son manège. C'est quelqu'un qui a su mener sa barque pour réussir à berner mon client qui, je le répète, a tout fait pour lui », a indiqué l’avocat de la partie civile, qui a demandé au tribunal de déclarer le mis en cause, coupable du chef d’abus de confiance.



« Pour toutes causes et préjudices confondus, vous nous allouerez cent millions FCfa et ce ne sera que justice », a plaidé Me Serigne Diongue, conseil de Mbaye Sène. L’affaire est mise en délibéré jusqu’au 4 juillet prochain.